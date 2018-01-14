В Иране затонул танкер при столкновении с сухогрузом

Вчера, 20:23

В Иране 6 января затонул танкер при столкновении с сухогрузом. В Восточно-Китайском море образовалось огромное горящее пятно нефти. Произошло крушение судна.

Правительство Ирана заявляет, что все сотрудники экипажа погибли. "Все доказательства, а также заявления сотрудников экипажа сухогруза, последняя информация от спасателей говорят о том, что все люди, находившиеся на иранском судне, погибли сразу после удара по причине мощного взрыва и выброса газа", рассказал представитель спецподразделения по расследованию происшествия Мохаммад Растад. Стало известно, в момент авари на борту были 32 человека.

Позже в министерстве нефти Ирана поступила информация о том, что вышеупомянутый танкер перемещал конденсат, который принадлежит NIOC.