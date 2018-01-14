VistaNews.ru


В Иране затонул танкер при столкновении с сухогрузом

Вчера, 20:23

В Иране 6 января затонул танкер при столкновении с сухогрузом. В Восточно-Китайском море образовалось огромное горящее пятно нефти. Произошло крушение судна.

Правительство Ирана заявляет, что все сотрудники экипажа погибли. "Все доказательства, а также заявления сотрудников экипажа сухогруза, последняя информация от спасателей говорят о том, что все люди, находившиеся на иранском судне, погибли сразу после удара по причине мощного взрыва и выброса газа", рассказал представитель спецподразделения по расследованию происшествия Мохаммад Растад. Стало известно, в момент авари на борту были 32 человека.

Позже в министерстве нефти Ирана поступила информация о том, что вышеупомянутый танкер перемещал конденсат, который принадлежит NIOC.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.