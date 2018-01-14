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В провинции Хама сирийские военные нашли византийскую мозаику

Вчера, 19:28

В провинции Хама сирийские военные нашли византийскую мозаику. Находка была обнаружена во время разминирования населённого пункта Акербат.

Найденный экземпляр имеет площадь примерно 50 квадратных метров. "Мозаика имеет квадартную форму и длину 7 метров. Её нашли в процессе разминирования поселения", - поделился руководитель местных органов провопорядка Ахмад Тах. Работы по дальнейшему извлечению мозаичного материала продолжаются. Ранее Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ, выступал на сьезде по делам ЮНЕСКО и сказал, что восстановление памятников приостановленно по причине давления на организацию.

Летом 2017 года в Сирии открыли Национальную музей Дамаска. После того, как Россия обязалась взять на себя контролирование режима тишины в Сирии, сокровищницу снова открыли посетителям.


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