«Секс или смерть»: В Украине мужчина убил знакомую, отказавшую ему в интиме

Вчера, 18:27

Жительница Украины поплатилась жизнью за отказ вступить в сексуальную связь с собутыльником. В Запорожье местная полиция задержала 52-летнего мужчину, который, по данным полиции, забил до смерти знакомую, не пожелавшую стать его любовницей.

Трагедия, как говорится в сообщении, опубликованном на сайте регионального управления Нацполиции Украины, произошла 10 января. Правоохранителям о случившемся сообщил брат погибшей, которого в свою очередь поставил в известность местный житель, распивавший спиртное в компании убийцы и его жертвы. По словам свидетеля, они втроём устроили застолье в гараже. Находясь под воздействием алкоголя, один из мужчин начал предлагать приятельнице интим. Получив отказ, он сильно разозлился и принялся избивать женщину. В итоге от множественных травм последняя скончалась. Подозреваемый поспешил скрыться с места убийства, но позже был задержан полицией.

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