VistaNews.ru


Египетские мужчины часто становятся жертвами домашнего насилия

Сегодня, 01:15

Египетские мужчины часто становятся жертвами насилия. Об этом идёт речь в докладе, который предоставил Национальный исследовательский центр.

Сами исследования проводили социологи среди многих семейных пар во всех частях страны. Как оказалось, произошёл так называемый "перелом" в отношениях между полами и их ролями. Согласно результатам, примерно 30 процентов женщин в браке постоянно избивают своих супругов. Такой показатель является наибольшим в мире. Так в районах, где живёт малоимущая часть населения, своих мужей избивают всего 18 процентов замужних. Избитые мужчины вынуждены обращаться в полицию, хоть это и осуждается в обществе.

По словам авторитетного египетского психолога Гамаля Фарвиза, много женатых мужчин по каким-то причинам не имеют работы. Поэтому сильно зависят от своих жён. Логично, что такие женщины не согласятся с доминированием со стороны мужа.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.