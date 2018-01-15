Египетские мужчины часто становятся жертвами домашнего насилия

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Египетские мужчины часто становятся жертвами насилия. Об этом идёт речь в докладе, который предоставил Национальный исследовательский центр.

Сами исследования проводили социологи среди многих семейных пар во всех частях страны. Как оказалось, произошёл так называемый "перелом" в отношениях между полами и их ролями. Согласно результатам, примерно 30 процентов женщин в браке постоянно избивают своих супругов. Такой показатель является наибольшим в мире. Так в районах, где живёт малоимущая часть населения, своих мужей избивают всего 18 процентов замужних. Избитые мужчины вынуждены обращаться в полицию, хоть это и осуждается в обществе.

По словам авторитетного египетского психолога Гамаля Фарвиза, много женатых мужчин по каким-то причинам не имеют работы. Поэтому сильно зависят от своих жён. Логично, что такие женщины не согласятся с доминированием со стороны мужа.