Труп нелегального мигранта нашли во Франции на крыше электропоезда

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Труп нелегального мигранта нашли на крыше электропоезда, следующего по международному маршруту во Франции. Это произошло в юго-восточной части страны.

Сообщение об этом распространено местными правоохранителями. Инцидент произошёл на территории департамента Приморских Альп. Удару тока, как сообщается, молодой человек подвергся 14 января.

Наличие его обгоревшего трупа было обнаружено на крыше электровоза, который прибыл во Францию из итальянского городка Вентимильо. Очевидцы события сообщили, по прибытию поезда они слышали хлопки и видели вспышки на крыше элетровоза.

Сейчас местные правоохранители занимаются установлением личности нелегала, решившего пробраться во Францию таким способом.

Предполагается, это был выходец из Гамбии. Следствием инцидента стало то, что сообщение Италии с Францией было прервано на протяжении трёх часов. Сейчас оно возобновилось.