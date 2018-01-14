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В Турции самолёт заехал за пределы ВПП и застрял у обрыва

Сегодня, 14:56

В Турции на северо-востоке страны самолёт заехал за пределы взлётно-посадочной полосы и застрял возле обрыва. Лайнер Boeing 737-800 относится компании Pegasus Airlines и прибыл из Анкары в аэропорт Трабзон.

Как сообщают источники, на борту самолёта числились 162 человека, но ни один из пассажиров и сотрудников экипажа не пострадал от последствий присшествия. Спасательные службы аэропорта занимаются эвакуацией людей из лайнера. Сам аэропорт закрыли после данного происшествия. Были предприняты все меры по тушению вероятных мест возгарания. Причины, по которым самолёт сошёл с полосы, устанавливаются. На сегодня аэропорт уже открыли.


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