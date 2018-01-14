В Ливане взорвали машину лидера ХАМАС

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Иностранный канал "Аль-Джадид" сообщает о том, что в южной части Ливана взорвали машину BMW. В результате пострадал один человек.

В ливанском городе Сайда произошел взрыв, в связи с чем один человек получил повреждения. Предварительно сообщается, что бомба сработала при помощи пульта, дистанционно. Злоумышленники прикрепили ее на автомобиль заранее, а потом выждали и взорвали. Кроме того, стало известно, что автомобиль принадлежал лидеру движения ХАМАС Абу-Хамзе Хамдану. Во время взрыва его внутри транспортного средства не оказалось. Вскоре на место ЧП прибыли правоохранители, которые оцепили территорию случившегося и усилили безопасность.