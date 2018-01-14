В Киеве мужчина умер возле больницы после отказа в оказании медицинской помощи

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Избитый киевлянин умер от полученных травм во дворе одной из больниц украинской столицы после того, как врачи отказались предоставлять ему медицинскую помощь и фактически выгнали на улицу. Предполагается, что мужчину не захотели впускать в медучреждение из-за отсутствия денег.

Труп погибшего нашли неподалёку от входа в приёмное отделение. На теле обнаружили множественные травмы. По некоторым данным, мужчина был бездомным, что и повлияло на решение медиков отказать пациенту в помощи. Обстоятельства случившегося выясняет полиция. Действиям врачей обещают дать соответствующую правовую оценку.

Ранее мы писали, что в Киеве хирург отказался делать операцию пациентке приехавшей с Донбасса. Мужчина мотивировал подобное решение своей политической позицией.