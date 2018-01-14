В США мужчина убил мать за сломанные наушники

Сегодня, 13:05

В США на территории штата Калифорния мужчина убил собственную мать за сломанные наушники. Для этого он воспользовался «огнестрелом».

Как сообщается местными изданиями, мать Мэтью Николсона, которой было 68 лет, решила поинтересоваться, чем были вызваны крики её 28-летнего сына, «зависшего» в компьютерной игре.

После этого они вступили в спор о том, как стоит проводить свободное время. Мужчина во время этого, в ярости, поломал наушники, которые были ему необходимы для продолжения «гейма».

Он посчитал, что в этом виновна его мать. После данного события он достал ружьё и выстрелил из него в голову матери. Та скончалась в клинике.

Сейчас Мэтью арестовали. Ведётся расследование. Раскаивается ли он в содеянном, не сообщается.