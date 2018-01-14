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Lactalis отзывает 12 млн банок детского питания из-за заражения сальмонеллой

Сегодня, 12:42

Французский концерн Lactalis под давлением правительства заявил об отзыве 12 миллионов банок детского питания с подозрением на наличие возбудителя сальмонеллы. В рамках мероприятия планируется изъять из оборота продукцию, реализуемую в 83 странах мира.

Руководитель компании-производителя Эмманюэль Бенье заявил в интервью прессе, что потребитель более может не беспокоиться о безопасности, поскольку все потенциально опасные товары пропадут с полок магазинов. В то же время французские журналисты отмечают, что в в большинстве стран по-прежнему продолжают свободно продавать детское питание, которое подлежит отзыву. Первые случаи обнаружения сальмонеллы в продукции Lactalis были зафиксированы в 2017 году.


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