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Британская полиция расследует убийство гражданина Литвы Микуса Альпса, известного в украинских националистических кругах, как добровольца и волонтёра воюющей в Донбассе «Украинской добровольческой армии»* (организация, деятельность которой запрещена в России Верховным судом РФ). Друзья погибшего считают, что гибель мужчины связана с его деятельностью в Украине.

По словам представителей УДА*, Альпса пытали, после чего заживо сожгли вместе с автомобилем, в котором он перевозил амуницию для членов военизированного формирования. Уточняется, что волонтёр вёз из Великобритании бронежилеты и термобельё. Обгоревшие останки мужчины были найдены на острове Гернси.

Ранее мы писали, что снайпер украинских силовиков убил известного ополченца ДНР. Накануне Нового года близкие к донецким сепаратистам СМИ сообщили о гибели Романа Бондарца, использующего позывной Бэн.