VistaNews.ru


В Великобритании заживо сожгли волонтёра-помощника украинских националистов

Сегодня, 11:23

Британская полиция расследует убийство гражданина Литвы Микуса Альпса, известного в украинских националистических кругах, как добровольца и волонтёра воюющей в Донбассе «Украинской добровольческой армии»* (организация, деятельность которой запрещена в России Верховным судом РФ). Друзья погибшего считают, что гибель мужчины связана с его деятельностью в Украине.

По словам представителей УДА*, Альпса пытали, после чего заживо сожгли вместе с автомобилем, в котором он перевозил амуницию для членов военизированного формирования. Уточняется, что волонтёр вёз из Великобритании бронежилеты и термобельё. Обгоревшие останки мужчины были найдены на острове Гернси.

Ранее мы писали, что снайпер украинских силовиков убил известного ополченца ДНР. Накануне Нового года близкие к донецким сепаратистам СМИ сообщили о гибели Романа Бондарца, использующего позывной Бэн.

* - Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда

Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.