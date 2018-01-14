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Британка узнала о том, что беременна, за 45 минут до начала родов

Сегодня, 10:52

35-летняя британка Лиза Лиатард рассказала, как узнала о своей первой беременности за 45 минут до начала родов.

 Женщина признается, что поначалу они с мужем не планировали иметь детей, поэтому жизнь шла своим чередом, Лиза работала менеджером, но однажды она вернулась домой с ощущением сильной боли в области живота. Она вызвала скорую и была доставлена в больницу. Там ей сказали подготавливаться к родам, во что она не поверила, так как совершенно не знала о своем интересном положении и вообще ее ничего не беспокоило. Через 45 минут на свет появился абсолютно здоровый мальчик, которого назвали Тоби.
С того времени женщина чаще стала уделять внимание себе и своему здоровью, делая тесты на беременность. В 2015-м у нее родился еще один мальчик. Женщина признается, что чувствует себя счастливой и даже представить теперь не может свою жизнь без любимых детей.


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