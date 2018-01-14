Фотографа принцессы Дианы обвинили в домогательствах

Сегодня, 10:28

Сегодня стало известно, что в адрес известного фотографа Марио Тестино, который фотографировал принцессу Диану, посыпались обвинения в сексуальных домогательствах от тринадцати мужчин, работавших ранее у него моделями или ассистентами.

Как заявляют мужчины, домогательства начались с 1990-х годов, когда потерпевшие работали у него.

Кроме того, в развратном поведении обвинили еще одного фотографа Брюса Вебера. Он был занят фотосъёмкой известных брендов Calvin Klein и Abercrombie Fitch. Против него выставили обвинения 15 мужчин, работавших моделью.

Несколько изданий уже прекратили работу с обвиняемыми фотографами. Хотя большинство из них были шокированы такими заявлениями в свой адрес.

Стоит отметить, что массовые обвинения в домогательствах посыпались на известных личностей после того, как стало известно пристрастие к подобным действиям продюсера Голливуда Харви Вайнштейна.