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26 человек стали жертвами обвала потолка в ночном клубе Мадрида

Сегодня, 10:03

26 человек пострадали в результате обвала потолка в одном из ночных клубов города Мадрид. Под наблюдением врачей остаются 11 человек. Причины обвала 16 м² потолка выясняют специалисты. Информацию сообщает ABC со ссылкой на экстренные службы.

В Мадриде произошло чрезвычайное происшествие. По данным правоохранительных органов в одном из популярных ночных клубов города во время развлекательных мероприятий обвалился подвесной потолок. Ситуацию взяли под контроль соответствующие службы. После обвала стало известно о 26 пострадавших.

Половина жертв остается под присмотром врачей в клиниках города. С причинами происшествия разбираються специалисты. Также известно, что ЧП произошло в районе Карабанчель. Информацию сообщает ABC со ссылкой на экстренные службы.


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