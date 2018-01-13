В Мексике мужчина с ножом устроил резню в церкви

Вчера, 23:21

В Мексике мужчина, вооружённый ножом, устроил кровавую резню в церкви пригорода Мехико Экатепеке. По предварительным данным, один человек убит, четверо получили ранения, преступник задержан.

Полиция информирует, что убийца бежал с места преступления, но его оперативно задержали. Предположительно, в момент нападения он находился под воздействием наркотических средств. Сейчас правоохранители ведут работу по выяснению подробностей трагического инцидента и мотивов напавшего на мирных прихожан.

Район Экатепек считается довольно неблагополучным, местные жители рекомендуют туристам избегать его. В июле минувшего года там был убит 73-летний священник. В целом, 2017 год для Мексики отметился самым высоким уровнем преступности.