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В ЮАР радикалы разгромили магазины H&M из-за "расистской футболки"

Вчера, 22:40

В ЮАР магазины H&M подверглись погрому, устроенному радикалами из левой партии БЭС - "Борцы за экономическую свободу". Ранее компанию обвинили в расизме из-за плакатов с темнокожим мальчиком в толстовке с принтом "Самая крутая обезьянка в джунглях".

Протестующие из числа активистов третьей по численности партии в парламенте в субботу 13 января атаковали точки H&M в Йоханнесбурге и Претории. В Йоханнесбурге полиции пришлось применить оружие с резиновыми пулями. Также местные правоохранители отмечают, что погромщики не гнушались и прихватить с собой что-то из товаров ненавистной компании.

 

В Претории активисты ворвались в бутики H&M и раскидали там одежду. Действия своих соратников прокомментировал местный представитель БЭС Бенджамин Дисолоане: они требуют закрытия магазинов компании, которую считают расистской, иначе погромы будут повторяться ежедневно.
Лидер БЭС Джулиус Малема в Лимпопо выразил полную поддержку действий своих однопартийцев, заявив, что в Южной Африке необходимо закрыть магазины компании H&M, которая считает их детей бабуинами.


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