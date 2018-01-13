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В США бодибилдер умер за 2 дня от гриппа, начавшегося с легкого кашля

Вчера, 22:07

Молодой бодибилдер из США Кайлер Богман не придал значения легкому кашлю и умер в течение двух дней. Причиной стал грипп.

Близкие пенсильванского спортсмена были потрясены – крепкий здоровый юноша в возрасте 21 года скоропостижно скончался по причине отказа внутренних органов. Медики диагностировали у него грипп и на протяжении 48 часов его состояние стремительно ухудшалось. Парень простился с жизнью из-за септического шока, который явился осложнением вирусной инфекции гриппа.

Медики и родственники, потерявшие сына, настоятельно рекомендуют всем более внимательно относиться к состоянию своего здоровья, своевременно обращаться в медицинские учреждения за квалифицированной помощью.


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