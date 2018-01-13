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Найден архив неизвестных писем мужа Мэрилин Монро

Вчера, 21:12

Центр Гари Рэндсома обнаружил письма последнего мужа Мэрилин Монро, с которым она состояла в браке с 1956 по 1959 год. В них супруг обращается уже к умершей Монро.

 За 2,7 миллиона долларов техасский Центр приобрёл архив Артура Миллера. Кроме того, что Артур был супругом известной певицы и актрисы, которую признали секс-символом, он - американский драматург и прозаик. В приобретенном архиве содержались не повидавшие мир рукописи, блокноты и письма.

В одном из эссе, написанном в 1992 году, Миллер говорит с погибшей супругой. Как известно поклонникам, она скончалась в 1962 году. Он обращается к ней, рассказывает как сильно возмущен теми, кто оплакивает его любимую, публично сожалея о её смерти: «Таращились, счастливые, что это не тебя хоронят, а ту прекрасную девушку, которую ты убила».

Также были найдены и черновики пьес, которые, всё же были опубликованы: «Смерть коммивояжёра», «Все мои сыновья», «Вид с моста», «Суровое испытание».


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