Татуировщик из Освенцима спустя 50 лет рассказал свою историю

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Словак Лайл Соколов, татуировщик из Освенцима, спустя 50 лет рассказал журналистам свою жизненную историю. Все эти годы он молчал из-за страха, но его рассказ отобразился в книге Хеттен Морис.

В 1942 году Лайл Соколов в 26-летнем возрасте, проживающий в Словакии в городе Кромпахи, был отправлен в Освенцим в качестве заключенного. Там он заболел брюшным тифом, но ученый из Франции по имени Пепан, также заключенный, делающий татуировки новичкам, выходил его и стал опекать. Лайл начал набивать номерные знаки на руках арестантов. Однажды к нему попала 18-летняя Гизела Фурманнова из Словакии, которая очень боялась и нервно дергалась, чем вызвала агрессию со стороны надзирателя. На руке землячки он набил номер 34902 и понял, что влюбился, они стали тайно встречаться, в чем помогал добрый охранник. Когда Пепан исчез, его место полностью занял Соколов. Ему предоставили больше еды и лучшую камеру, всем он делился с другими.

В 1945 году нацисты стали освобождать лагеря из-за подхода советских солдат и Гизелу отпустили, а его направили в другой концлагерь. Он смог бежать и вернулся в родной город, но семья была полностью убита фашистами, а среди выживших одна сестра. Парень добрался до Братиславы, где находились все перед отправкой в Чехословакию, и через несколько дней дождался возлюбленную. В этом же году они поженились. Семья иммигрировала в Австралию, где счастливо жила до 2003 года тогда не стало 79-летней жены. Пара молчала пятьдесят лет, боясь осуждения со стороны. Герой книги мечтает, чтобы его рассказы экранизировали, а в главных ролях он хотел бы видеть Брэда Питта и Натали Портман.