В тюрьме Миссисипи умер 92-летний лидер "Ку-клукс-клана"

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Один из группы руководителей «Ку-клукс-клан» умер в США. Эдгар Рэй Киллен в свои 92 года пребывал в тюремной камере колонии на территории Миссисипи.

Зарубежные СМИ сообщили о том, что 12 января стало известно о смерти одного из главенствующих лидеров группы «Ку-клукс-клан», которая была организована в 1964 году в Филадельфии. Эдгар Рэй Киллен, именно такое имя было при жизни у покойного, отбывал свой срок в тюремном заключении в колонии на Миссисипи за преступление, совершенное более 45 лет назад. Благодаря стечению обстоятельств ему удалось избежать суда, но за решетку Киллен все же попал в 2005 году.

Суд приговорил его к 60 годам лишения свободы. Причина смерти 92-летнего покровителя «Ку-клукс-клана» не сообщается общественности. Вероятнее всего, сочетание гипертонии и преклонного возраста дало свои последствия. Хотя покойный и исполнял столь страшную миссию при жизни, он причислял себя к баптистам.