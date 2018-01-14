Британские супруги умерли с разницей в 1,5 часа после 67 лет совместной жизни

Сегодня, 02:30

Британские СМИ рассказали красивую и, в то же время, грустную историю супругов Артура и Дороти Хардинг. После 67 лет совместной жизни счастливые муж и жена умерли с разницей в полтора часа.

Пара из Манчестера (Великобритания) поженилась в 1950 году. За 67 лет счастливой семейной жизни Артур и Дороти Хардинг обзавелись 3 детьми, подарившими родителям 4 внуков. Также семейство успело застать 6 правнуков и даже 1 праправнука. Рано утром 9 января глава Хардингов скончался, а всего через полтора часа на тот свет за ним отправилась и его жена.

Горе в семье прокомментировала внучка Артура и Дороти. Согласно ее мнению, за столько продолжительную совместную жизнь у супругов установилась телепатическая связь. Как итог, неизвестные силы не отпустили мужа на небеса без любящей жены.