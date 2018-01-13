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Ведущий радиостанции BBC выругался в прямом эфире

Сегодня, 14:49

Издание The Independent сообщает, что американский диктор радиостанции BBC Radio 4 по имени Ник Брайант во время эфира использовал нецензурные слова. Инцидент произошёл вчера, 12 января.

В материалах The Independent говорился, что во время радиоэфира Ник Брайант читал слова лидера США Дональда Трампа, которые тот произнес в рамках своей закрытой недавней встречи в Овальном кабинете Белого дома. В один момент диктору попалось выражение «сраная дыра», это слово употребил в своей речи сам Трамп, и диктор не заметил его и произнёс в прямом эфире.

По заявлениям Брайанта, он никогда даже и не представлял, что когда-то произнесёт на радиостанции какое-либо подобное слово. По словам диктора, в последние месяцы это выражение стало «сверкать» на телевидении всё чаще и чаще.

Американский лидер Дональд Трамп 11 января проводил встречу в Овальном кабинете белого дома. В ходе речи президент США высказался, что он не понимает причину, почему развитые страны должны принимать всех людей, беженцев из «этих сраных дыр», имеются в виду страны третьего мира. Трамп не понимает, зачем сверхдержавам переселенцы из стран Африки или какого-нибудь Гаити.

Посол Гаити в США заявил, что выражение Трампа обижает граждан его страны и основывается только на стереотипах и клише. 


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