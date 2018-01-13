В Китае с неба упал загадочный объект и взорвался

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В Китае люди стали свидетелями падения с неба загадочного объекта, который при контакте с землей взорвался. Инцидент зафиксирован гражданами в округе Байсэ в провинции Гуанси.

Китайцы стали свидетелями странного происшествия. В небе был замечен странный неизвестный объект, который стремительно падал на землю. После он взорвался и повлек за собой возгорание. Соответствующие ролики уже заполнили всевозможные социальные сети. Уфологи обострили свое внимание на кадры, пытаясь заметить представителей внеземных цивилизаций.

Как оказалось, предположительным объектом якобы инопланетного происхождения стал банальный ускоритель ракеты «Чанчжэн-3B». Она стартовала с китайского космодрома 12 января и вывела на земную орбиту два спутника под названием «Бэйдоу-3».