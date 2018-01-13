В США фотомодель загорелась во время танца на сцене

Сегодня, 11:46

Латиноамериканская фотомодель продемонстрировала танец в горящем сценическом костюме. Сама девушка не пострадала от ожогов, но изрядно испугалась.

В городе Куиснауат, недалеко от Сальвадора, был проведен ежегодный конкурс красоты среди девушек. Одна из участниц предстала перед публикой в красивом сценическом костюме, символизируя богиню урожая. Фотомодель из Латинской Америки исполнила танец перед зрителями, но в процессе движений была допущена некоторая неосторожность, повлекшая настоящий пожар посреди сцены. На участнице конкурса загорелся костюм, а именно, часть его деталей, которая была составлена из перьев.

В результате возгорания девушка не пострадала. Сначала она сама не поняла, что с ней происходит, а потом изрядно испугалась. Источником пожара стал факел, который был в руках участника сценического номера на сцене. Исполняя движения в ритме танца фотомодель нечаянно приблизилась к огню и загорелась.