VistaNews.ru


В США фотомодель загорелась во время танца на сцене

Сегодня, 11:46

Латиноамериканская фотомодель продемонстрировала танец в горящем сценическом костюме. Сама девушка не пострадала от ожогов, но изрядно испугалась.

В городе Куиснауат, недалеко от Сальвадора, был проведен ежегодный конкурс красоты среди девушек. Одна из участниц предстала перед публикой в красивом сценическом костюме, символизируя богиню урожая. Фотомодель из Латинской Америки исполнила танец перед зрителями, но в процессе движений была допущена некоторая неосторожность, повлекшая настоящий пожар посреди сцены. На участнице конкурса загорелся костюм, а именно, часть его деталей, которая была составлена из перьев.

В результате возгорания девушка не пострадала. Сначала она сама не поняла, что с ней происходит, а потом изрядно испугалась. Источником пожара стал факел, который был в руках участника сценического номера на сцене. Исполняя движения в ритме танца фотомодель нечаянно приблизилась к огню и загорелась.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.