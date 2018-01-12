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В США мышонок устроил переполох на концерте симфонического оркестра

Вчера, 23:43

Во время одного из симфонических концертов в Соединенных Штатах Америки под руководством дирижера Ютаки Садо маленький мышонок начал бегать по рядам и беспокоить зрителей, чем, собственно, отвлекал слушателей от искусства.

Сотрудники помещения призвали посетителей к спокойствию. В общем-то паники не было, люди просто быстро передвигали свои вещи, дабы грызун не добрался к ним. Происшествие случилось во время второй части концерта, после антракта.

Сообщается, именно в этом здании неоднократно были замечены мыши. С ними пытаются бороться, но помещение старое и пока это сложно сделать.


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