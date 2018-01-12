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В Италии подросток подал в суд на мать из-за фотографий в Facebook

Вчера, 23:31

В Италии несовершеннолетний подросток подал иск на собственную мать из-за фотоснимков в социальной сети и выиграл процесс. Дело в том, что женщина просто опубликовала кадры со своим сыном в Facebook.

Парень 16-ти лет остался недоволен крайне действиями своей матери и подал на нее в суд. Этот инцидент произошел в Риме, сыну все же удалось выиграть судебный процесс. Поводом для официального привлечения правозащитников Италии стали действия матери подростка, которая постоянно размещала на своей интернет-странице соцсети Facebook фотографии сына. Это очень огорчило наследника, и он некоторое время вел конфликты с родными по этому поводу.

Когда такой способ решения проблемы оказался безрезультатным, мальчик обратился с иском в суд. После рассмотрения материалов дела по сути судья действительно счел публикацию фотографий сына незаконным, так как мальчик не давал согласия. В итоге заседания был вынесен вердикт, который обязал мать немедленно удалить с Facebook все снимки своего 16-летнего чада.


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