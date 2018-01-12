Финалист "Евровидения-2017" Сальвадор Собрал выписан из клиники 12 января

Вчера, 22:08

Победитель музыкального конкурса «Евровидение-2017» Сальвадор Собрал из Португалии выписан официально из клиники «Санта Крус». Певец перенес успешно операцию по пересадке сердца, но все же нужно некоторый период поберечься от нагрузок.

Финалист «Евровидения-2017» Сальвадор Собрал перенес недавно очень сложную операцию на своем сердце. В клинике «Санта Крус» хирурги-кардиологи заменили его больной орган на совершенно здоровый, который был взят у донора. В настоящее время португальский исполнитель выписан из клиники в Лиссабоне домой.

По словам лечащих врачей Сальвадора, операция прошла успешно, и пациент чувствует себя удовлетворительно. После того, как он приедет домой в Португалию, певцу нужно еще дополнительно остерегаться некоторое время физических нагрузок, стрессов и напряжений. Как только восстановительный период после операции в амбулаторных условиях закончится, он снова сможет начать репетиции.