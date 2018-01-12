VistaNews.ru


Зоопарк в Швеции признался в убийстве новорожденных львят

Вчера, 22:01

Сотрудники зоопарка в Швеции согласились с тем, что вынуждены были на протяжении некоторого периода убивать новорожденных львят. Приказ о таком жестоком методе поступил от администрации питомника в целях крайней необходимости.

 Известие об убийстве маленьких львят на территории зоопарка, размещенного недалеко от Гетеборга, облетело практически все зарубежные СМИ. После выяснения ситуации действительно сведения подтвердились. С 2012 года сотрудники питомника уничтожали новорожденных львят по указанию руководителя. Главная причина такой крайней меры заключается в том, что малыши, которые появлялись на свет, подрастая, становились никому не нужны.

В зоопарке им места также не было, а совместное содержание с родителями после достижения львятами определенного возраста недопустимо. Руководитель зоопарка рассказал, что первое время они пытались малышей продать кому-то или даже подарить, но львята все же продолжали оставаться беспризорными. Так как содержать в зоопарке молодняк было трудно, их предпочли ликвидировать навсегда. Таким образом, служащие не допускали дальнейшее появление детенышей львов, убивая их сразу после рождения.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.