Зоопарк в Швеции признался в убийстве новорожденных львят

Вчера, 22:01

Сотрудники зоопарка в Швеции согласились с тем, что вынуждены были на протяжении некоторого периода убивать новорожденных львят. Приказ о таком жестоком методе поступил от администрации питомника в целях крайней необходимости.

Известие об убийстве маленьких львят на территории зоопарка, размещенного недалеко от Гетеборга, облетело практически все зарубежные СМИ. После выяснения ситуации действительно сведения подтвердились. С 2012 года сотрудники питомника уничтожали новорожденных львят по указанию руководителя. Главная причина такой крайней меры заключается в том, что малыши, которые появлялись на свет, подрастая, становились никому не нужны.

В зоопарке им места также не было, а совместное содержание с родителями после достижения львятами определенного возраста недопустимо. Руководитель зоопарка рассказал, что первое время они пытались малышей продать кому-то или даже подарить, но львята все же продолжали оставаться беспризорными. Так как содержать в зоопарке молодняк было трудно, их предпочли ликвидировать навсегда. Таким образом, служащие не допускали дальнейшее появление детенышей львов, убивая их сразу после рождения.