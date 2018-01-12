VistaNews.ru


Британский хирург, выжигавший инициалы на печени пациентов, отделался штрафом

Вчера, 20:31

В Бирмингеме закончился судебный процесс по обвинению хирурга в неэтичном поведении по отношению к пациентам. Суд оштрафовал эскулапа, который выжег свои инициалы на печени двоих пациентов, на 10 тысяч фунтов стерлингов.

Как сообщила суду сторона обвинения, пять лет назад во время пересадки пациентом донорской печени 53-летний хирург расписался на трансплантируемом органе лазером, применяемым для остановки кровотечения. Затем, спустя несколько месяцев, он повторил свои действия во время аналогичной операции. Его поступок стал известен после того, как другой врач проводил повторную операцию.

Хирург объяснил свои странные действия тем, что он очень уставал и делал это почти бессознательно. Суд учел все обстоятельства и приговорил доктора к штрафу. Не исключено, что против хирурга будет подан еще один иск, так как пациент, узнав о его действиях, впал в депрессию. Больница, где практиковал любитель автографов, отказалась от его услуг. Также под вопросом его работа со студентами.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.