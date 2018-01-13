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В Германии сотрудников почты эвакуировали из-за секс-куклы

Сегодня, 02:45

Почтовое отделение города Хемниц в Германии, услышав странные звуки, а если быть точнее вибрацию и непонятный шум, вызвало сотрудников полиции, вследствие чего посетители и работники почты были эвакуированы. Причиной оказалась включившаяся в посылке секс-кукла.

Как выяснилось позже, в посылке была секс-игрушка, надувная кукла. Сотрудники полиции вызвали в отделение отправителя, который пребывал в недоумении, собственно, не понимал, в чем он виноват. Мужчина сказал, что заказал себе надувную девушку, а она перестала функционировать и даже иногда включалась, когда хотела, поэтому он решил сдать ее обратно в интернет-магазин.


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