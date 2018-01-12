В школах Калифорнии стали учить детей по «гомосексуальным» учебникам

Вчера, 19:57

Калифорния стала первым американским штатом, которая обязывает школы использовать «гомосексуальные» учебники в средней школе. По некоторым данным, отказаться от них нельзя.

Новый закон требует «справедливого, уважительного, политкорректного и толерантного» обращения с юными лесбиянками, бисексуалами, геями и трансгендерами.

Издатель Марк Джарретт, чьи учебники истории упоминают о сексуальных предпочтениях некоторых исторических фигур, сообщает, что он не старается заставить кого-нибудь быть геем, он не заявляет, что кто-то лучше или хуже. Он лишь считает, что огромная группа людей в США сталкивается с предрассудками о сексуальных меньшинствах.

Таким образом, калифорнийские власти одобрили учебники для детей 8-го класса, в которых говорится, что гонщик Чарли Паркхерст был женщиной, которая считала себя мужчиной, что начальник штаба Вашингтона барон фон Штюбен скорее всего был геем, и что поэт Уолт Уитмен всегда «любил» молодых юношей.

Американские критики заявляют, что почти все эти сведения – обычная спекуляция фактами.