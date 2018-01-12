VistaNews.ru


В школах Калифорнии стали учить детей по «гомосексуальным» учебникам

Вчера, 19:57

Калифорния стала первым американским штатом, которая обязывает школы использовать «гомосексуальные» учебники в средней школе. По некоторым данным, отказаться от них нельзя.

Новый закон требует «справедливого, уважительного, политкорректного и толерантного» обращения с юными лесбиянками, бисексуалами, геями и трансгендерами.

Издатель Марк Джарретт, чьи учебники истории упоминают о сексуальных предпочтениях некоторых исторических фигур, сообщает, что он не старается заставить кого-нибудь быть геем, он не заявляет, что кто-то лучше или хуже. Он лишь считает, что огромная группа людей в США сталкивается с предрассудками о сексуальных меньшинствах.

Таким образом, калифорнийские власти одобрили учебники для детей 8-го класса, в которых говорится, что гонщик Чарли Паркхерст был женщиной, которая считала себя мужчиной, что начальник штаба Вашингтона барон фон Штюбен скорее всего был геем, и что поэт Уолт Уитмен всегда «любил» молодых юношей.

Американские критики заявляют, что почти все эти сведения – обычная спекуляция фактами.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.