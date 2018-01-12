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В Финляндии закрыто дело «гей-бара на земле Путина»

Вчера, 19:11

В Финляндии суд закрыл уголовное дело «гей-бара на земле Путина». В 2015 году шведские рэперы Far&Son в Салтвике на Аландских островах открыли импровизированный гей-клуб в качестве шуточной акции.

Клуб был возведен на земельном участке, который с 1947 года являлся владением Советского Союза и по праву перешел России. Симон Ярденфорс и Фрей Ларссон, представляющие дуэт Far&Son, решили забавным назвать импровизированное заведение «Гей-бар на земле Путина».

Таким поведением артисты хотели показать протест против политики российского правительства в отношении представителей ЛГБТ. После концерта в гей-клубе группа получила широкую популярность благодаря СМИ. В отношении рэперов открыли уголовное производство, которое закрыли только на днях. Михаил Зубов, консул РФ на Аландских островах, считает это незаконным хулиганством.


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