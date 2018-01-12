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В закусочных Японии появилась курица с запахом женских ног

Вчера, 18:41

Сеть закусочных из Японии «Тэнка Торимасу» добавила в своё меню жареную курицу-караагэ, которая имеет странный вкус и запах женских ног.

Новое блюдо стало продаваться в рамках проведения рекламы, которую «Тэнка Торимасу» проводит вместе с известным женским поп-коллективом «Камэн Дзёси». В компании уверяют, что курица не только имеет запах женских ступней, но и такая же липкая.

Для караагэ курицу сначала жарят в кляре из пшеничной муки или крахмала, во фритюре. Затем повара «Тэнка Торимасу» добавляют в блюдо разные приправы и соусы. Последние включают в себя терияки, карри, пондзу и васаби.

Ключевым ингредиентом для пахнущих женскими ногами караагэ является панировка из натто, испорченных и забродивших бобов сои. Они имеют запах аммиака, странный вкус и обладают тягучей и липкой консистенцией.

Известно, что стоимость одной порции нового блюда в заведениях«Тэнка Торимасу» в Токио составляет 400 йен или 200 рублей. Курица-караагэ будет продаваться в заведениях общепита ограниченное время.

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