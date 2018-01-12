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Спецназовцы РФ ликвидировали группу боевиков в Сирии

Вчера, 18:31

Солдаты спецназа России провели ликвидацию отряда боевиков, которые ранее открыли огонь по авиабазе в Хмеймим. Правда, без потерь в рядах россиян не обошлось – погибли два военнослужащих.

Сотрудники пресс-службы Минобороны РФ сообщили, что отряд российского спецназа провел операцию по уничтожению группы диверсантов. В результате атаки есть погибшие с российской стороны. Ими оказались два бойца-спецназовца. Российские военнослужащие провели спецразведку и установили место расположения группы сирийских боевиков предварительно. Ранее диверсанты обстреляли авиабазу в Хмеймим в Сирийской республике. Россияне начали операцию по ликвидации боевиков.

В итоге атаки террористы были полностью обезврежены. Спецназ использовал оружие «Краснополь». Вместе с боевиками были разгромлены и склады, на которых дислоцировались специально предназначенные вражеские дроны, которые уже производили нападения на россиян. Согласно отчету военного ведомства РФ, операция завершена полным успехом, но при этом есть некоторые потери.


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