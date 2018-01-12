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В Китае беременная женщина родила в холле больницы прямо в штаны

Вчера, 17:25

В Китае в провинции Хунань беременная женщина родила с такой скоростью, что даже не успела стянуть с себя штаны. Уточняется, что пациентку зовут Янг. У женщины была 38-я неделя беременности, и роды у неё начались прямо в вестибюле медицинского учреждения.

Такой необычный инцидент случился недавно, 9 января, в провинции Хунань в Центральной городской больнице. Запечатлеть происходящее удалось камерам видеонаблюдения. Во время просмотра ролика видно, что 32-летняя Янг старается снять с себя штаны, но у неё этого не получается, она не успевает. Врачи и муж рожавшей женщины сразу же подбежали к ней и стали помогать, а затем положили её на носилки.

                                   

Уточняется, что Янг родила девочку, у которой после родов появились симптомы цианоза, а губы её стали фиолетовыми. По словам медиков, это является главным признаком нехватки кислорода в момент родов. В данный момент новорождённая находится в больнице под наблюдением врачей.


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