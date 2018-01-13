В Британии родителей призывают покупать детям игрушки из секс-шопа

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Одна из британских журналисток Эллен Скотт высказала мнение о необходимости наказания для родителей, которые не воспитывают сексуальные знания у своих детей посредством посещения секс-шопа.

Исходя из содержания ее статьи, опубликованной в одном из местных изданий, родители обязаны покупать секс-игрушки для своих детей, чтобы знакомить их с сексуальным миром. Нет, она не призывает покупать для мальчиков надувных женщин, а для девочек фаллоимитаторы. Достаточно всего лишь тех же "рукавиц для самоудовлетворения" мальчикам, и вибрирующих пуль девочкам. При этом, если ничего из этого не соблюдается, тогда родителей можно считать плохими.

После бурных возмущенных комментариев статья внезапно исчезла с ресурса. У многих пользователей возник вопрос по поводу воспитания детей самой Скотт и придерживается ли она подобных правил развития сексуальности.