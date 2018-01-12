Блогер из США считает роскошью стиральные машины у россиян

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Блогер из США Бриджит Барбара в одном из своих видеоблогов рассказала, чем отличается жизнь американцев и россиян. В частности, она считает роскошью наличие в домах в России обычных стиральных машин.

Видеоблогерша из США, изучая русский язык, прожила некоторое время в России. В своем блоге девушка сказала, что завидует россиянам: у них есть стиральные машины в каждой квартире. В то время, как жителям Штатов приходится идти с мешком грязного белья в прачечные и оплачивать сначала стирку, а потом сушку. К этому же добавила, что большим плюсом в РФ является бесплатная медицина, чего не скажешь о её стране, где приходиться оформлять медицинскую страховку за деньги.

Бриджит сравнила и времяпровождение американцев и россиян. После рабочего дня в США принято отдыхать в пабах, барах и клубах, там редко встретишь просто гуляющих по парку. А в России привычными являются пикники, прогулки на свежем воздухе.