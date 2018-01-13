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В Бразилии артистка загорелась прямо на сцене

Сегодня, 02:15

Эффектное бразильское огненное шоу чудом не окончилось трагически. Артистка загорелась прямо во время представления.

Актриса, ничего не подозревая, играла роль Клеопатры. Коллеги по сцене не заметили, как головной убор их партнерши по сцене загорелся от открытого огня из факела. Очень быстро огонь перекинулся на весь наряд артистки. Когда возгорание было наконец замечено другими артистами и рабочими сцены, они самоотверженно попытались погасить наряд Клеопатры не только голыми руками, но и шваброй.

В результате женщина не пострадала, но вот настроение и костюм были испорчены безвозвратно.


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