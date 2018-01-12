Бьюти-блогер из Калифорнии делает макияж с жуками и пауками

Сегодня, 15:14

Калифорнийская визажистка добавляет к своему макияжу настоящих пауков и жуков. Бьюти-блогер создает невероятно красивые и одновременно пугающие образы.

Зовут эту девушку Жасмин. В своем Instagram девушка выкладывает фотографии и посты с необычным макияжем. Создавая на своем лице прекрасные картины, она использует гусениц, кузнечиков, бабочек, жуков и пауков. Есть у девушки и примеры визажа с богомолами, осами, пауками-тарантулами, гусеницами вместо ресниц. Причем, все они живые. Визажу, по ее словам, училась она сама и таким творчеством пытается раскрыть грани своего таланта художника.

Художница много лет страдает редким заболеванием крови, лечение которого требует введения в кровь большого количества различных растворов. Но, несмотря на это, она находит в себе силы и желание заниматься искусством.