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Кот служит универсальным тренажером для ленивых бодибилдеров

Сегодня, 02:30

В Сети набирают бешеную популярность видеоролики канадца Трэвиса Делорье, который использует домашнего кота в качестве многофункционального тренажера. Сам бодибилдер работает моделью и должен поддерживать форму, но в спортзал ему лень ходить.

 Надо прямо сказать, для своих упражнений Делорье выбрал соответствующего кота. Якоб, так зовут питомца, имеет немалые габариты и весит не менее шести килограмм. Так что с этим пушистым тренажером можно подкачивать все группы мышц. Что Трэвис и делает, демонстрируя каждое упражнение, а заодно и свою фигуру, на отдельном видеоролике.

Нельзя сказать, чтобы Якоб был в восторге от совместных спортивных занятий с хозяином. Иногда он выражает свое недовольство мяуканьем. Однако, судя по всему, кот по своей натуре флегматик или непротивленец злу насилием. Ни разу он не пытался цапнуть бесцеремонного Трэвиса за обнаженный торс. Кстати, защитники прав животных уже пишут возмущенные комментарии и грозят натравить на Делорье все «зеленое» сообщество во главе с Бриджит Бардо.


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