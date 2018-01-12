Звезду-трансгендера реалити-шоу «Большой брат» нашли мёртвой

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Звезда известного британского реалити-шоу «Большой Брат» Ребекка Шелтон, она же поменявший пол Родриго Лопез, была обнаружена мёртвой. В данный момент не сообщается, что же стало настоящей причиной смерти популярной актрисы-трансгендера.

Ребекка Шелтон скончалась в ночь с 10 на 11 января. Ей было всего лишь 32 года. О смерти известного трансгендера стало известно из сообщений в социальной сети Twitter. В них говорилось, что в среду ночью «их замечательная и прекрасная Ребека» скончалась.

Ребекка Шелтон изначально стала сниматься в реалити-шоу «Большой брат» в 2009 году, будучи ещё мужчиной по имени Родриго Лопез. Ранее трансгендер рассказывала о своей депрессии и о том, как она с ней боролась.

В 2009 году в возрасте 27 лет от рака умерла другая звезда британского шоу по имени Джейд Гуди.

Ранее сообщалось о том, что впервые в истории Playboy вышел номер журнала, на обложке которого было размещено фото трансгендера. Им оказалась 21-летняя Джулиана Фарфалла.