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В США влюблённая пара ради первого секса худела 11 лет

Сегодня, 11:25

В США влюблённая пара, которая страдала от сильного ожирения, ради первого секса худела целых 11 лет. Информацию об этом сообщают западные информационные агентства.

Ли Саттон и Рена Кизер, которые проживают в американском штате Миссури, имели общий вес в 572 килограмма. Но благодаря специальной операции паре удалось потерять почти половину собственного веса.

Ли и Рена встретились 11 лет назад в центре по снижению веса. Они сразу же друг в друга влюбились, но состоять в отношениях им запрещали правила лечения. Тогда Рена и Ли решили бросить терапию ради того, чтобы быть начать встречаться. Они своими силами постарались похудеть, но у них этого не получилось.

После медицинского вмешательства Ли удалось сбросить вес с 324 килограммов до 183, а Кизер потеряла с 248 до 127 килограммов. Интимной близости за 11 лет отношений у них ни разу не было. Это была их мечта и теперь у них появилась такая возможность. Мужчина добавляет, что когда они потеряют ещё больше веса, он сразу же женится на своей возлюбленной.


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