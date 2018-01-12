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Шотландка призналась в съемке лабрадор-порно со взбитыми сливками

Сегодня, 11:09

Арестованная в марте прошлого года жительница Шотландии Сьюзи Кэрнс призналась в съемке порнографического видео с лабрадором и взбитыми сливками. В скором времени подозреваемая предстанет перед судом.

В марте прошлого года шотландские полицейские провели в доме Сьюзи Кэрнс рейд в ходе которого был обнаружен телефон с записями лабрадор-порно со взбитыми сливками и фотографии обнаженных несовершеннолетних лиц. Лишь сейчас предполагаемая злоумышленница признала инкриминируемые ей обвинения.

На момент следственных мероприятий Кэрнс помещена под стражу. Дата первого судебного заседания по уголовному делу гражданки Шотландии в настоящее время неизвестна.


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