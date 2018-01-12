Индийский принц отдаст свой дворец геям и лесбиянкам

Сегодня, 11:00

В Индии принц Манвендра Сингх Гохил скандально известный своей нетрадиционной сексуальной ориентацией решил отдать один из своих дворцов для гонимых в стране представителей ЛГБТ-сообщества. Королевская недвижимость находится в городе Раджпипла.

Вот уже более 150 лет в Индии действует закон по которому однополая сексуальная связь карается по статье уголовного кодекса, вплоть до пожизненного заключения. О сексуальной ориентации принца в стране конечно знают все, но он никогда публично не демонстрировал своих предпочтений. Недолгое время Сингх Гохил даже был женат на принцессе из другого штата.

Теперь, в 52 года принц решил бросить вызов обществу, а заодно помочь своим собратьям. Предполагается, что в его дворце представители ЛГБТ-сообщества будут обучаться иностранным языкам, навыкам работы на компьютере и всячески самосовершенствоваться. Так им будет впоследствии легче найти работу и сделать карьеру, доказав, что они равные члены общества.