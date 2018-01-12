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В Сети появилось видео уничтожения ПТРК «Корнет» боевиками в Сирии

Сегодня, 10:36

В Сети появилось видео уничтожения ПТРК «Корнет» боевиками в Сирии, так утверждают авторы ролика. Участниками инцидента стали представители «Хайят Тахрир аш-Шам»*.

В социальной сети появилось видео, на котором в Сирии боевики, представляющие «Хайят Тахрир аш-Шам»*, уничтожают ПТРК «Корнет», располагавшийся в провинции Идлиб. Указано, что выстрел производился из винтовки с калибром в 12,7 миллиметров с 500-метрового расстояния. Кадры опубликованы посредствам Telegram-канал Directorate 4, который активно освещает действия террористов.

Известно, в августе месяце 2017 года боевики под началом «Джебхат ан-Нусры» объединились в «Хейат Тахрир аш-Шам». Сирийская армия давно ведет борьбу с представителями этой запрещенной организации.

* - Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда

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