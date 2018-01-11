Супруга узнала мужа-двоеженца на телешоу с другой

Вчера, 23:49

Супруга узнала, что её муж является двоеженцем, когда он пришёл на телешоу с другой. Муж был пойман по горячим следам после того, как одна из его супруг увидела его с другой женщиной на телешоу под названием "Ант и Дек: Готовая еда субботним вечером."

51-летняя Хелен всегда была уверена в том, что Даниэль, с которым она раздельно живёт, уехал на Ближний Восток. Из слов Хелен: "Мы с дочкой сидели перед телевизором и смотрели телешоу. Вдруг ребёнок крикнул фразу "Это же папа!". Я ушла от телевизора, чтобы не заплакать прямо там же." Даниель в это время должен быть в командировке, но вместо этого шёл под руку с 44-летней Сью Брукер. Как выяснилось позже, он женился на другой женщине год назад. Брак заключили в Дубае. При этом он уже состоял в браке с Хелен ещё с 1998 года и у них есть дочь шестнадцати лет.

В итоге обе супруги бросили подлого мужа и заявили на него в полицию. Даниель отсидел за решёткой шесть месяцев наказания.