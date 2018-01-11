В Германии обсуждают обязательное посещение концлагерей

Вчера, 22:45

В Германии политики могут сделать обязательным для всех граждан страны, а также прибывших мигрантов посещение концлагерей. По мнению авторов идеи, это поспособствует процессу культурной и социальной интеграции.

Такое предложение поступило изначально от политика палестинского происхождения Саусан Шебли, в интервью изданию Bild am Sonntag. Она считает, что каждый гражданин Германии обязан хотя бы раз в жизни побывать в мемориальном комплексе концлагеря, а прибывающим в страну мигрантам стоит непременно включить это в курс интеграции.

Общественные и политические деятели неоднозначно отозвались о предложении Шебли. Йозеф Шустер, возглавляющий Центральный совет евреев в Германии, положительно отозвался о такой инициативе. В то же время министр образования Тюрингии Хельмут Хольтер выразил опасения, что навязывание обязательного посещения концлагерей вызовет у общества отрицательную реакцию, и гораздо больший эффект возымеет наличие у людей желания.