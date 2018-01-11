В Таиланде храбрый пес защитил 10 кошек от пятиметрового питона

Вчера, 21:37

Храбрый пес спас жизнь 10 кошкам, вступив в схватку с пятиметровым питоном. Нашествие громадной змеи уже не впервые отмечено во дворе жителей Таиланда.

Женщина опубликовала в сети уникальное видео, на котором изображен ее пес, который смог спасти жизни 10 кошкам, чуть не ставшим жертвами громадного питона. Это произошло в провинции Ангтхонг, Таиланд. Владелица дома услышала, что пес во дворе беспрестанно лает и бегает по периметру забора. После того, как женщина вышла посмотреть причину беспокойного поведения собаки, она ужаснулась. Морда животного была в царапинах, а в кустах притаился большой питон.

По словам автора видео, змея охотилась за кошками, которых у нее 10 особей разного возраста. Собака понял, что они могут пострадать от нападения громадного пресмыкающегося и стал на охрану. Длина тела питона примерно достигала пяти метров, так что он запросто мог сглотнуть маленькое пушистое существо.