В Таиланде актрису могут засудить за попавшего в кадр голого парня

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Тайскую актрису могут засудить за попавшего в кадр голого парня. Алиня Сакуляроенсак случайно продемонстрировала гениталии своего бойфренда на странице в соцсети Instagram.

Она известна по своей роли проститутки, которая больна ВИЧ, в мелодраме "Тот же, но совсем другой". На видео видно, что её парень без одежды. Снимки сразу же разошлись по сети. Известная актриса узнала о шумихе, сразу удалила материалы и извинилась за такое. Она уверяет, видео предназначалось для секретного аккаунта. В связи с этим девушка была вызвана на допрос в отделение по борьбе с преступниками в сфере технологий.

Произошедшее относится к нарушению закона про запрет публикации порноматериала. В итоге актрисе могут дать три года тюрьмы или 60 тысяч бат штрафа.