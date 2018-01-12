На Тайване муж потребовал развода от мывшейся раз в год жены

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Житель Тайваня развелся с женой из-за нечистоплотности. Женщина мылась всего один раз в год.

О пользе гигиены для здоровья и нормальной жизнедеятельности человека учат с самого рождения. О том, что низкий уровень гигиены может привести не только к развитию различных болезней, но и к разводу, доказал житель Тайваня.

Мужчина решил разорвать узы брака с женой, которая, как он утверждает, подвергала его «психологическим пыткам». Пострадавший объясняет, что с самого начала их семейной жизни женщина не стремилась лишний раз принять душ, а с годами вообще сократила его посещение до минимума – один раз в год. Также она отказывалась мыть голову и чистить зубы хотя бы один раз в день.

Терпел такое мужчина на протяжении 15 лет и, по словам жителя Тайваня, именно это обстоятельство и помешало им завести детей. Кроме этого, тайванец обвинил свою благоверную в том, что она сама не стремилась найти себе работу и не давала ему трудоустроиться. Женщина требовала, чтобы муж ухаживал за ее отцом-инвалидом, который был прикован к постели.

После развода мужчина нашел работу и переехал жить в другой город. Теперь он собирается наладить свою личную жизнь.